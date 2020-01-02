Dolar kuru bugün ne kadar? (2 Ocak 2020 dolar - euro fiyatlarında son durum)

Piyasalar, yeni yılın ilk işlem gününe sakin başladı. Dolar/TL kuru, 5,95-5,96 seviyelerinde seyrini sürdürüyor.



Euro/TL ise 6,66'da işlem görüyor.

Yurt içi piyasalar, bugün olağanüstü toplanacak olan TBMM Genel Kurul'un Libya tezkeresine yönelik görüşmeleri ve küresel piyasalardan gelecek olan haber akışını izleyecek.

Bugün Türkiye İSO imalat sektörü PMI verisi dışında herhangi bir veri akışı bulunmuyor. Global piyasalarda da PMI verileri takip edilirken; ABD'de Challenger işten çıkarmalar (15.30), haftalık işsizlik başvuruları verileri gelecek.

BORSA 115 BİNİ AŞTI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni yılın ilk işlem gününe yüzde 0,42 artışla 114.902,51 puandan başladı. Saat 10.01 itibariyle de 115 bin seviyesini aştı.

2019'un son işlem gününde 115.000 puanın üzerini test etmesinin ardından kar satışları ile düşüşe geçen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,29 değer kaybıyla 114.424,96 puandan tamamladı. Endeks, böylece 2019'da yıllık bazda yüzde 25,4 değer kazandı.



Uzmanlar, bugün yurt içinde ve dünya genelinde yayımlanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.000-115.500 bandının direnç, 112.500'ün destek konumunda olduğunu ifade etti.

2019'DA EN ÇOK HANGİ YATIRIM ARACI KAZANDIRDI?