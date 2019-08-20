Merkez Bankası (TCMB) zorunlu karşılık (ZK) oranlarını ve ZK'lara ödenen faizleri TL kredilerin yıllık büyüme oranı ile ilişkilendirmesi ardından dolar/TL yükselişe geçerken küresel piyasalar gündemde kalmaya devam ediyor.
Dolar/TL, bankalararası piyasada 5,72 seviyelerinde seyrediyor.
Küresel piyasalara bakıldığında Asya borsaları büyük ülkelerin ekonomilerine para veya maliye politikasıyla destek vereceği beklentilerinin küresel resesyonla ilgili endişeleri hafifletmesiyle kazanımlarını artırdı.
Euro/TL ise 6,33 civarında işlem görüyor.
ZORUNLU KARŞILIĞA KREDİ KRİTERİ
FED BAŞKANI TAKİP EDİLECEK
Bankacılar bu haftanın en önemli gündem maddesinin ise ABD Merkez Bankası olacağını düşünüyorlar. ABD tahvil getirilerindeki sert düşüş ve ters verim eğrisi sonrası Powell’ın Jackson Hole konuşmasında verebileceği politika mesajları küresel piyasalarda yön belirleyici olarak izlenecek.
Uzmanlar, 5,7050'nin direnç, 5,6250'nin de destek konumunda bulunduğunu ifade etti.
VİDEO: MERKEZ BANKASI'NIN ZORUNLU KARŞILIK ADIMI NE ANLAMA GELİYOR?