Dolar kuru bugün ne kadar? (20 Ağustos 2020 dolar - euro fiyatları)

Yurt içi piyasaların odağında TCMB'nin faiz kararı yer alıyor.

Dolar/TL, 7,30 seviyelerinde bulunuyor. Euro/TL ise 8,64'te yer alıyor.

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FED: SALGININ EKONOMİK ETKİLERİNİ İLİŞKİN BELİRSİZLİK ARTTI (HABERE GİT)

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin belirsizliğin son derece arttığını, devam eden halk sağlığı krizinin yakın vade de ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceğini ortaya koydu.



GÖZLER TCMB'NİN FAİZ KARARINDA (HABERE GİT)



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak. Ekonomistlerin büyük bölümü faizlerde değişikliğe gidilmesini beklemiyor.



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Uzmanlar, bugün yurt içinde veri gündeminin odağında TCMB'nin faiz kararının olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Para Politikası toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.



ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin taraflardan gelebilecek açıklamaların gündemdeki yerini koruduğunu ifade eden uzmanlar, yeni tip corona virüs aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.



﻿TCMB'NİN LİKİDİTE ADIMI NE ANLAMA GELİYOR?