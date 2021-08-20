Dolar kuru bugün ne kadar? (20 Ağustos 2021 dolar - euro fiyatları)

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ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), 27-28 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin dün akşam yayımlanan tutanakların varlık alımlarının azaltılmasına bu yıl içinde başlanabileceği olasılığını artırmasıyla dolar, diğer ülke para birimleri karşısında değer kazandı.

Dolar/TL, haftanın son işlem gününde 8,50'nin üzerinde yer alıyor. Kur şu dakikalarda 8,53 bandında seyrediyor.



﻿Euro/TL ise 9,97'den işlem görüyor.



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Analistler, yatırımcıların bundan sonraki süreçte varlık alımlarının azaltılması konusunda atılacak ilk adımın zamanlaması ve boyutu ile ilgili yönlendirmelere odaklandığını, bu kapsamda ay sonunda gerçekleştirilecek Jackson Hole toplantısının öneminin arttığını ifade etti.



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