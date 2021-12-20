Dolar kuru bugün ne kadar? (20 Aralık 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Haberler - ntv.com.tr 20.12.2021 - 15:15

Dolar kuru bugün ne kadar? (20 Aralık 2021 dolar - euro fiyatları)

PİYASALAR

Gram altın fiyatları kaç TL? 20 Aralık 2021 güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları kaç TL? 20 Aralık 2021 güncel altın fiyatları

Borsa İstanbul'dan BIST-50 kararı

Borsa İstanbul'dan BIST-50 kararı

kurları son haftalarda olduğu gibi yükselişlerini sürdürüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, haftaya artışla başlamasının ardından 17,74 seviyelerinde işlem görüyor. /TL ise 20'nin üzerine yükseldi.

endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 96,6 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1250'den alıcı buluyor.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu yaptığı açıklamalarında faize karşı olduğunu yineleyerek, "Biz kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. En kısa zamanda enflasyon aşağıya inmeye başlayacak. Ben halkımı faize ezdirmeyeceğim" dedi.

BORSA İSTANBUL'DA OLASI SATIŞLARA ÖNLEM

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 3,71 azalışla 2.007,04 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 77,44 puan ve yüzde 3,71 değer kaybederek 2.007,04 puana geriledi.

Borsada cuma günü yaşanan yüzde 8.5 kaybın ardından, BIST50 Endeksi'nde bugün geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanması kararlaştırıldı.

BIST'ten konu ile ilgili yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulunun 11/02/2021 tarih ve 7/211 sayılı kararı uyarınca BIST 50 Endeksi'nde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabildiği hatırlatıldı.

Uzmanlar, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de kasım ayı öncü göstergeler endeksi verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 96,2 seviyesinin destek, 96,9'un direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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