Dolar kuru bugün ne kadar? (20 Eylül 2021 dolar - euro fiyatları)

Geçen hafta ortasından sonra yaptığı atakla 2 günde 8,42'lerden 8,65'ini üzerini gören dolar/TL, yeni haftaya geçen haftanın kapanış seviyeleri olan 8,64'ün hemen üzerinde başladı.

Kur, bu sabah temmuz başından bu yana ilk kez 8,72 seviyesine yükseldi.

Euro/TL de 10,20'lerde seyrediyor.

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GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

Piyasalar bu hafta merkez bankalarının faiz kararını bekleyecek. İlk olarak Amerikan Merkez Bankası Fed, faiz kararını çarşamba günü duyuracak. Fed'in faiz kararı kadar Başkan Powell'ın yapacağı basın toplantısı da kritik önemde olacak.

Perşembe günü içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını izleyeceğiz. Enflasyonun politika faizini geçmesi sonrası bu toplantı da kritik önem taşıyor.

