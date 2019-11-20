Dolar kuru bugün ne kadar? (20 Kasım 2019 dolar - euro fiyatları)
Dolar - euro kaç TL? 20 Kasım 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış fiyatlarında son durum: 20 Kasım 2019 dolar kuru, 5,7092 lira alış fiyatı, 5,7112 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor. Euro ise aynı saatlerde 6,3237 lira alış fiyatı, 6,3266 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.