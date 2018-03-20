Dolar kuru bugün ne kadar? (20 Mart 2018 dolar - euro fiyatları)

ABD Merkez Bankası Fed'in yarınki faiz kararı öncesinde döviz piyasasında hareketlilik devam ediyor.



Bankalararası piyasada dolar/TL 3,94 civarında seyrediyor. Dolar dün 3,9525'le aralık ayından bu yana en yüksek düzeyi görmüştü.



Euro/TL'de ise yeni rekorlar geliyor. Euro 4,8699 ile tarihin en yüksek düzeyine ulaştı.



Analistler, bugün başlayacak ve yarın sona erecek ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde döviz piyasasında dalgalı bir seyrin izlenebileceğini belirtti.

Bugün Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Euro bölgesi tüketici güveni başta olmak üzere veri akışının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,9550'nin direnç, 3,9170'in destek konumunda olacağını dile getirdi.