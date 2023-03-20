Dolar kuru bugün ne kadar? (20 Mart 2023 dolar - euro fiyatları)

20 Mart sabahı dolar/TL 19,01'den işlem görüyor.

Euro/TL ise 20,29'da seyrediyor.

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GÖZLER FED KARARINDA



Analistlere göre, bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararı altının yönü üzerinde belirleyici olabilir.

ABD'de enflasyonla mücadelenin bir süre daha devam edebileceğine yönelik tahminlerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 25 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler yüzde 86 seviyesine çıktı.



Avrupa Merkez Bankası da (ECB) enflasyonla mücadele için faizleri daha önce işaret ettiği şekilde 50 baz puan artırdı.

