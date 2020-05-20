Dolar kuru bugün ne kadar? (20 Mayıs 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ntv.com.tr 20.05.2020 - 08:30

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PİYASALAR

Yabancı ekonomistler, Merkez Bankası'ndan faiz indirimi bekliyor

Yabancı ekonomistler, Merkez Bankası'ndan faiz indirimi bekliyor

Dün yurt içinde piyasalar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kapalıyken 15 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesi olan 6,75'i test eden dolar/TL, yeni güne 6,78 seviyelerinde başladı.

Euro/TL ise 7,43'ten işlem görüyor.

PİYASALARIN GÖZÜ MB'NİN FAİZ KARARINDA

Yurt içinde piyasalar yarın gerçekleşecek Merkez Bankası'nın Para Politikaları Kurulu'na odaklandı. Ekonomistler, özellikle, dolar/TL'nin tarihi seviyesini gördükten sonra toparlanması, TCMB'nin enflasyon toplantısında belirttiği öngörüler faiz indirim ihtimalini güçlendirdiğini söyledi.

TL'deki toparlanmaya dikkati çeken uzmanlar, faiz indirim ihtimalinin güçlendiğini ifade ederek indirimin 50-100 baz puan civarında olacağı öngörüsünde bulundu.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını ve karantina tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,79 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

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