Dolar kuru bugün ne kadar? (20 Mayıs 2021 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları dünkü yükselişin ardından bugüne sakin bir başlangıç yaptı.

Hafta başındaki düşüşün bir kısmını geri alan dolar kuru, yeniden 8,40'ın üzerine tırmandı. Bugün dolar/TL, 8,37; euro/TL ise 10,21-10,22'lerden işlem görüyor.

ABD'de beklentiden hızlı artan enflasyonun ardından FED tutanaklarında bazı üyelerin tahvil alımlarının azaltılmasına yönelik sözleri piyasaları olumsuz etkiledi. Tutanaklarda "Bazı üyeler, ekonominin komitenin hedeflerine doğru hızlı bir ilerleme göstermeye devam etmesi durumunda varlık alımlarının hızını ayarlamaya yönelik bir planı tartışmaya başlamak için bir noktada önümüzdeki toplantıların uygun olabileceğini belirtti" denildi.

ABD 10 yıllık tahvilleri bu gelişme sonrası yeniden 1.70'i test ederken dolar endeksi 90 puanın üzerine çıktı.

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Yurt içinde TCMB'nin uluslararası yatırım pozisyonu ile haftalık para banka ve menkul kıymek istatistikleri izlenirken yurt dışında ise ABD verileri takip edilecek.