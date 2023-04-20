Dolar kuru bugün ne kadar? (20 Nisan 2023 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, 19,40 seviyesinde işlem görüyor.



Euro/TL, 21,29 civarında hareket ediyor.



ABD ekonomisine ilişkin belirsizlikler küresel piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.



Fed'in dün yayınlanan "Bej Kitap" raporunda, son haftalarda genel ekonomik faaliyetin "çok az" değiştiği belirtilerek, büyüme beklentilerinin de büyük oranda değişmediği kaydedildi.



Tüketici fiyatlarının genel olarak, hala yüksek olan talebin yanı sıra daha yüksek envanter ve işçilik maliyetleri nedeniyle arttığı kaydedilen raporda, ev ve kira fiyatlarının çoğu yerde dengelendiği ancak rekor seviyelere yakın kaldığı bildirildi.



Öte yandan, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,43'e yükselirken, 6 haftanın ilk artışını kaydetti.



Ülkede dün açıklanan şirket finansal sonuçlarına göre, ABD'nin büyük bankalarından Morgan Stanley'nin bu yılın ilk çeyreğindeki net karı yüzde 19, geliri ise yüzde 2 azaldı. ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın geliri 23,3 milyar dolara ulaşırken, net karı 2,5 milyar dolara geriledi.



Söz konusu gelişmelerin yanında Fed üyeleri de sözle yönlendirmelerini sürdürürken, New York Fed Başkanı John Williams enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğini ancak hala çok yüksek seviyede olduğunu ifade etti.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılmaya başlanırken, temmuz toplantısına ilişkin belirsizlikler de güçlendi.



Buna göre, bankanın temmuzda yüzde 61 ihtimalle politika faizini sabit bırakması beklenirken, 25 baz puan daha faiz artırabileceğine yönelik ihtimaller yüzde 30 seviyesine çıktı.