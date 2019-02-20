Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,33 civarında seyrediyor.
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Dün 5,3226'ya kadar yükselen dolar/TL, küresel piyasalarda dolara olan talebin azalmasının etkisiyle 5,2834'e gerilemesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 değer kaybıyla 5,2837'den tamamladı.
Euro/TL de 6,03 sınırında işlem görüyor.
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Uzmanlar, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankasının (Fed) ocak ayı toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,3250'nin direnç, 5,2550'nin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
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