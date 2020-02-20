Dolar kuru bugün ne kadar? (20 Şubat 2020 dolar - euro fiyatları)

Dün Merkez Bankası faiz kararı açıklanmadan hemen önce 6,0555 seviyelerinde hareket eden dolar/TL, kararın açıklanmasının ardından ilk tepki olarak 6.08 TL seviyelerini test etti.

Bugün dolar/TL yine 6,08 bandında işlem görüyor.

Euro ise 6,57 seviyesinde işlem görüyor.

MERKEZ'DEN FAİZ İNDİRİMİ

Merkez Bankası yılın ikinci toplantısında da faiz indirdi.



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yarım puan indirerek yüzde 10,75'e çekti.



Merkez, böylece son 6 toplantıda 13,25 puanlık faiz indirimi gerçekleştirmiş oldu.

BORSADA ENDEKSTEN İKİ SIFIR ATILIYOR



Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla endeksten iki sıfır atılacağını belirtti.

Endeksten iki sıfır atılması ile endeksin 1200'lere geleceğini dile getiren Atilla, böylece enflasyonist piyasa algısının da biteceğini kaydetti.



Atilla, borsanın halka arzı konusunda da çalıştıklarını ve yıl sonuna kadar hazır hale geleceklerini ifade etti.