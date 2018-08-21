Dolar/TL, Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu bugün, uluslararası piyasalarda güne yükselişle başladı.
21 Ağustos 2018'de dolar 6,0945 liradan işlem görüyor.
Saat 14.42 itibariyle euro 7,0234 liradan, sterlin ise 7,8050 liradan işlem görüyor.
Dün dalgalı bir seyir izleyen ve 5,9610 - 6,2005 aralığında işlem gören dolar/TL, günü yüzde 1,08 artışla 6,0778'den tamamlamıştı.
Analistler, yurt dışında veri akışının sakin olduğu günde dolar/TL'de 6,00 seviyesinin önemli destek konumunda bulunduğunu, 6,20'nin ise direnç olarak izleneceğini dile getirdi.