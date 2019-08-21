Dolar, 21 Ağustos 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,7287 lira alış fiyatı, 5,7307 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,3562 lira alış fiyatı, 6,3616 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Ayrıntılar geliyor....
ntv.com.trEkonomi
Dolar, 21 Ağustos 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,7287 lira alış fiyatı, 5,7307 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,3562 lira alış fiyatı, 6,3616 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Ayrıntılar geliyor....