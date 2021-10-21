Dolar kuru bugün ne kadar? (21 Ekim 2021 dolar - euro fiyatları)

Haftanın ilk gününde rekorlarına devam eden ve tarihi zirvesini 9,34'ün üzerine taşıyan dolar/TL, iki günlük düşüşün ardından dün 9,20'nin altında kapanmıştı. Bugün dolar/TL 9,29 civarında işlem görüyor.

Euro/TL ise 10,81'lerde fiyatlanıyor.

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Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 93,7 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1640'tan işlem görüyor.



Uzmanlar, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydederek, karar öncesi ve sonrasında oynaklığın artabileceğini belirtti.



AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin düşürüleceğini tahmin ederken, beklentilerin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti. Eylül ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti.



Yurt dışında çok öne çıkan bir verinin olmadığı günde, ABD'den gelecek veriler takip edilecek.