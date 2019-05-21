Dolar/TL 6 liranın üzerinde hareket etmeye devam ediyor.

BDDK'DAN DÖVİZ KARARI



Bankalararası piyasalarda dolar/TL bugün, 6,06 civarında işlem görüyor.

Euro/TL de 6,74'ün üzerinde seyrediyor.



Piyasalar YSK'nın İstanbul seçimine yönelik gerekçeli kararını ve seçim sürecini izliyor.



Küresel piyasalarda, ticaret savaşları ve Körfez'deki gerilim nedeniyle artan jeopolitik riskler gündemdeki yerini koruyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın özellikle Çinli teknoloji devi Huawei'nin kara listeye alınmasına neden olan kararı sonrası Çin tarafından misilleme gelebileceği yönündeki açıklamalar, küresel piyasalarda belirsizliklerin artmasına neden oluyor.



Jeopolitik riskler açısından gündemin odağında yer alan ABD-İran geriliminde ise taraflardan gelen açıklamalar takip ediliyor.



Uzmanlar, bugün yurt dışında Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,9650'nin önemli destek, 6,0650'nin direnç konumunda olduğunu kaydetti.



VİDEO: 100 BİN DOLARLIK ALIMA VALÖR DÖVİZ BÜROLARINI KAPSIYOR MU?

