Dolar, Türk Lirası karşısında haftaya 5,58'in altında başlamasının ardından kademeli bir şekilde yükselerek dün 5,75 seviyesini gördü.



Dolar/TL, bugün bankalararası piyasada 5,73 civarında işlem görerek güne başladı.



Euro/TL ise, 6,36 seviyelerinde yer alıyor.

Küresel piyasalarda, ticaret savaşı endişeleri, jeopoltik riskler ve Avrupa'daki siyasi belirsizlikler nedeniyle negatif bir seyir izleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, ekonomiyi desteklemek adına sermaye kazançlarını enflasyona endeksleyerek vergilerde bir indirim de dahil olmak üzere önlemler almayı düşündüğünü belirterek, Fed'e yönelik faiz indirimi baskılarını sürdürdü. Ekonominin resesyondan çok uzak olduğunu belirten Trump, öte yandan Çin ile bir anlaşma yapmak için hazır olmadıklarını söylemişti.

DOLAR KURUNDA YUKARI GİDİŞ SÜRER Mİ? (ATAK BEKLENTİSİ GERÇEKÇİ Mİ?)





Dolar kurunda yukarı gidiş sürer mi? (Atak beklentisi gerçekçi mi?) pic.twitter.com/1Ye5YRA1El — NTV (@ntv) August 21, 2019

MEMUR ZAMMI GÖRÜŞMELERİNDE HAKEM KURULU SÜRECİ BAŞLADI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, dün memurlara maaş zammıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Bakan Selçuk, "Masada uzlaşıyı sağlamak önceliğimiz oldu. Hakem Kurulu süreci başladı. Müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlandı" dedi.