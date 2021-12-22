Dolar kuru bugün ne kadar? (22 Aralık 2021 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurlarında iki gündür yaşanan gerileme hafta ortasında da devam ediyor.

Türk Lirası, hafta başındaki Kabine'nin ardından açıklanan tedbirlerle güçlenmeye devam ediyor.

Dolar/TL, bugün yüzde 2'yi aşan düşüşle 12,55-12,60'lı seviyelerde seyrediyor.

Euro/TL ise 14,17 seviyelerinde el değiştiriyor.

BORSADA DEVRE KESİCİ

Güne sert düşüşle başlayan ve seans içinde dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksinde günlük düşüşün yüzde 5'e ulaşmasıyla yine devre kesici uygulandı.

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BORSADA "YUKARI ADIM KURALI" BUGÜN DE GEÇERLİ



Borsa İstanbul AŞ, BIST-50 endeksinde yer alan paylarda, dün uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam edeceğini duyurdu.



Buna göre, açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.



Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek.

BAKAN NEBATİ: KURLARDAKİ KÖPÜK GİTTİ



'Ekonomide Türkiye Modeli'nin temelinde yüksek büyüme ve düşük cari açık olduğunu söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Hem bir model öne sürüyoruz hem de sayın Cumhurbaşkanımız bir manifesto yayınladı ve o andan itibaren Türkiye'de birçok şey değişti. Yaşanan kur atakları aslında normal olmayan bir şeyin tartışılmasıydı, şimdi normale döndük" dedi.

Bakan Nebati, dün akşam TRT yayınında yaptığı açıklamalarında kurda köpüklerin gittiği, gerçek fiyatlamanın oluştuğu bir noktaya doğru gidildiğine işaret etti ve kurun iyi bir yerlerde dengeye geleceğini de söyledi.

Yurt içinde öne çıkan bir veri bulunmazken Türk Lirasındaki değer artışı ve Borsa İstanbul'da yaşanan sert satışlar yakından izleniyor. Yurt dışında ise İngiltere ve ABD'den gelecek GSYH rakamları takip edilecek.

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