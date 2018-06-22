Dolar kuru bugün ne kadar? (22 Haziran 2018 dolar - euro fiyatları)

Piyasalar pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin sonuçlarını bekliyor.



Seçim öncesi son işlem gününde dolar/TL bankalararası piyasada 4,74 civarında hareket ediyor. Dolar hafta içinde 4,70-4,77 aralığında dalgalandı.



Euro/TL ise 5,50 seviyesinde işlem göüyor.



Uluslararası piyasalarda dolar, yatırımcıların Asya piyasasının ilk işlemlerinde kar realizasyonlarıyla başlıca para birimleri karşısında 11 ayın zirvesinden geriledi. Dolar endeksi 95.533 ile geçen temmuzdan bu yana en yüksek seviyesi gördükten sonra 94.792 seviyesine indi.



Euro 1,15 dolar teknik destek seviyesini test ettikten sonra dün gördüğü 1,1508 dolar ile 11 ayın dip seviyesinden toparlanarak 1,1614 dolar seviyesinde işlem görüyor.

SEÇİM ÖNCESİ BORSA VE DOLAR NE OLUR?