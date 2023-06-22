Dolar kuru bugün ne kadar? (22 Haziran 2023 dolar - euro fiyatları)

Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı öncesinde dolar/TL 23,55 seviyesinde hareket ediyor.



Euro/TL 25,88 civarında işlem görüyor.



GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA



İç piyasada Merkez Bankası'nın saat 14.00'te açıklanacak faiz kararı bekleniyor.



AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin 1075 baz puan artışla yüzde 19,25'e çıkarılacağını tahmin ediyor.



Merkez Bankası faiz artırırsa 27 ay sonra ilk kez para politikasında sıkılaştırma adımı atmış olacak.

POWELL'DAN "ŞAHİN" AÇIKLAMA

Yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasının gelecekteki seyrine dair değerlendirmede bulunmaya çalışırken Fed Başkanı Jerome

Powell'ın dün Kongre önünde gerçekleştirdiği konuşmada sıkılaştırma yanlısı tavrını sürdürdü.

Fed geçen hafta politika faizini yüzde 5-yüzde 5,25 aralığında sabit tutmuş ancak merkez bankası yetkilileri enflasyonun kontrol altına alınabilmesi için faizlerin yıl bitmeden 50 baz puan daha yükselmesi gerektiğini öngörmüştü.

Yatırımcılar ise gelecek ay için 25 baz puan artırıma gidileceğini fiyatlıyor.

Powell, 25 baz puan büyüklüğünde iki artırım gerçekleştirileceği öngörüsünün ekonominin mevcut yönde ilerlemeye devam etmesi durumunda merkez bankasının izleyeceği yola dair "iyi bir tahmin" olacağını söyledi.

