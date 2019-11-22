Dolar kuru bugün ne kadar? (22 Kasım 2019 dolar - euro fiyatları)

Dün 5.70 seviyesinde işlem gören dolar/TL Fed'in açıklanan 29-30 Ekim Fed toplantısına ilişkin tutanaklara göre yetkililerin faiz indirimine ara vermek konusunda uzlaşmalarıyla 5,69 civarındaki seyrini sürdürmüştü.

Dolar/TL sabah yine 5,69 seviyesinden işlem görüyor.

Euro ise 6,29 seviyesinde işlem görüyor.

Özellikle ABD'den Çin ve Hong Kong'a yönelik açıklamaların da gündemin odağında olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,6850'nin destek, 5,7550'nin direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.