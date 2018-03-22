Dolar kuru bugün ne kadar? (22 Mart 2018 dolar - euro fiyatları)

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz toplantısı ardından dolarda düşüş görüldü.
Bankalararası piyasada dolar/TL gün içinde 3,90'ın altına inse de bu seviyede tutunamadı. Kur 2,92 civarında hareket ediyor. Dolar pazartesi günü 3,95'i aşarak yılın zirvesine yükselmişti.
Önceki gün 3,87'ye yaklaşarak rekor kıran euro/TL'de de 4,82-4,83 civarında işlem görüyor.
ABD Merkez Bankası (Fed) faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 1.5-1.75 aralığına yükseltirken, yılın kalanında en az iki defa daha faiz artıracağı öngörüsünde bulundu.
Fed kararı sonrası dolar endeksi de yüzde 1'e yakın düşüşle 89.528'ye geriledi.
Teknik açıdan dolar/TL'de 3,90'ın altında kapanışlar olması durumunda 3,8820'nin destek konumunda takip edileceğini söylene analistler, 3,9550'nin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.
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