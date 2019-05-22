Dün 6-6,09 bandında dalgalanan dolar/TL yeni güne de bu aralıkta başladı.
Kur, şu dakikalarda 6,10 civarında hareket ediyor. Dolar gün içinde 6,1105 seviyesini gördü.
Euro/TL de 6,80 civarında seyrediyor.
Merkez Bankası 9 Mayıs'ta başladığı 150 baz puanlık ek sıkılaşmayı dün geri çekti ve haftalık repo ihalesine yeniden başladı. Ek sıkılaştırmanın geri çekilme kararıyla kur 6,04'ten 6,09'a yükseldi, daha sonra yeniden 6,05'lere geriledi.
Uzmanlar, ticaret savaşları ve Körfez'deki haber akışının görece zayıflaması ile küresel piyasalarda, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarının gündemin odağında olacağını belirtti.
Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında İngiltere tüketici güven endeksi ile ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini dile getiren uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,05 seviyesinin destek, 6,0860'ın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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