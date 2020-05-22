Dolar kuru bugün ne kadar? (22 Mayıs 2020 dolar - euro fiyatları)

ntv.com.tr 22.05.2020 - 07:30
2 hafta önce sert bir yükselişle 7,24'ü gören dolar kuru bu tarihten sonra geçtiği düşüş trendini sürdürüyor.
Merkez Bankası'nın dünkü faiz kararının ardından 6,78-6,79 seviyelerinde hareket eden dolar/TL kuru yeni güne 6,79 seviyelerinde başladı.
Euro/TL ise 7,42'de yer alıyor.
Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin iyileşen hasta sayısındaki olumlu gidişat ve en kötünün geride kaldığı inancının yatırımcıların risk iştahını artırdığını söyledi.
Bugün yurt içinde sakin bir veri gündemi bulunurken küresel piyasalar yine corona virüs salgınında yaşananlara odaklanacak.
Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,77'nin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanarak 6,70'in gündeme geleceğini kaydetti.
VİDEO: CORONA VİRÜSÜN İZİNİ SÜRDÜLER