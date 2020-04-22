Dolar kuru bugün ne kadar? (22 Nisan 2020 dolar - euro fiyatları)

Küresel piyasalar, dün sert düşen petrol fiyatlarının oluşturduğu baskının etkilerinden kurtulmaya çalışıyor.



Yukarı yönlü hareketine devam eden dolar/TL, 22 Nisan 2020'ye 6,97 seviyelerini test ederek başladı.

Euro/TL ise 7,57'de yer alıyor.

GÖZLER MB FAİZ KARARINDA



Bu gün açıklanacak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasaların radarında olacak. Genel beklenti, temkinli faiz indiriminin devam etmesi yönünde...



Uzmanlar, bugün yurt içinde MB faiz kararının; yurt dışında ise İngiltere'de yıllık enflasyon rakamlarının, ABD'de ham petrol stokları verileri ile Covid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,90-6,98 bandının izleneceğini kaydetti.

PETROL FİYATLARINDA TARİHİ GÜN: İLK KEZ EKSİYE İNDİ (VİDEO)