Dolar kuru bugün ne kadar? (22 Temmuz 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 22 Temmuz 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ntv.com.tr 22.07.2020 - 07:30

Dolar kuru bugün ne kadar? (22 Temmuz 2020 dolar - euro fiyatları)

ALTINDA REKOR

Çeyrek altın ne kadar? (22 Temmuz 2020 anlık ve güncel altın fiyatları)

Çeyrek altın ne kadar? (22 Temmuz 2020 anlık ve güncel altın fiyatları)

Küresel piyasalarda dünyada artan corona virüs vakalarının ekonomilere yansımaları izleniyor.

Dolar/TL, yeni güne 6,83 seviyelerinde seyrediyor. Euro/TL ise 7,88'de yer alıyor.

Bankacılara göre haftanın kalanında piyasalarda Merkez Bankası’nın (TCMB) 23 Temmuz Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı ve kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin cuma günü yıllık derecelendirme takvimine yönelik olası not güncellemesi izlenecek.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,84 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade eden uzmanlar, 6,88'in direnç olarak izleneceğini kaydetti.

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