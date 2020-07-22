Dolar kuru bugün ne kadar? (22 Temmuz 2020 dolar - euro fiyatları)

ntv.com.tr 22.07.2020 - 07:30
Küresel piyasalarda dünyada artan corona virüs vakalarının ekonomilere yansımaları izleniyor.
Dolar/TL, yeni güne 6,83 seviyelerinde seyrediyor. Euro/TL ise 7,88'de yer alıyor.
Bankacılara göre haftanın kalanında piyasalarda Merkez Bankası’nın (TCMB) 23 Temmuz Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı ve kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin cuma günü yıllık derecelendirme takvimine yönelik olası not güncellemesi izlenecek.
Teknik açıdan dolar/TL'de 6,84 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade eden uzmanlar, 6,88'in direnç olarak izleneceğini kaydetti.
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