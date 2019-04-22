Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor.
Geçen hafta başında yükselişe geçen dolar kuru haftayı 5,80 TL seviyelerinde tamamlamıştı.
Yeni haftanın il gününde ise dolar, 5,82 TL'den işlem görüyor.
Euro/TL ise 6,55 TL seviyelerinde yer alıyor.
Analistler, eknik açıdan dolar/TL'nin 5,80'in altına sarkması durumunda, 5,7900 seviyesinin destek, 5,8450 direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Piyasalar bugün TÜİK tarafından açıklanacak olan nisan ayı Tüketici Güven Endeksi ile mart ayı Yurtdışı Üretici Fiyat Endeksi'ni takip edecek.
İŞTE MERKEZ'İN BRÜT DÖVİZ REZERVİ
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