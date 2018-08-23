Dolar/TL, Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu 23 Ağustos 2018 günü 6,10 seviyesinden işlem görüyor.
Euro/TL ise uluslararası piyasada bu sabah 7,03'ten işlem görüyor.
Dün 6,02226 - 6,1204 aralığında hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,35 düşüşle 6,0489'dan tamamladı. Dün akşam saatlerinde ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 31 Temmuz - 1 Ağustos'ta düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklarını yayınladı. Tutanaklarda, "Ticaret politikaları, ekonomik büyüme üzerinde önemli olumsuz etkileri olacak yönde ilerleyebilir" uyarısı yapıldı.
ABD hükümetinin ticaret politikaları nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde belirsizlik ile yatırım harcamalarında azalma ve gecikme görüldüğüne yer verilen tutanaklarda, birçok iş sahibinin de ticaret gerginliklerinin artması durumunda yatırım harcamalarını ve işe alımları kısabileceğine dikkati çektiği belirtildi.
Dolar/TL'de 6,00 seviyesinin psikolojik destek konumunda bulunduğunu ifade eden uzmanlar, bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,20-5,50 seviyelerinin gündeme geleceğini dile getirdi.