Dolar kuru bugün ne kadar? (23 Aralık 2019 dolar - euro fiyatları)

Geride bıraktığımız hafta yükseliş trendine giren ve ABD ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerde yaşanan sürecin etkisiyle haftayı 5,92 seviyelerinde kapatan dolar kuru, yeni haftaya da yükselişle başladı.

Dolar/TL bu sabah, 5,94 seviyelerinde işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,59 TL’de yer alıyor.

Uzmanlar yurt içinde bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, yurt dışında Noel arifesi nedeniyle piyasaların erken kapanacağını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in direnç, 5,87'nin destek konumuna geldiğini kaydetti.

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