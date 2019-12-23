Dolar kuru bugün ne kadar? (23 Aralık 2019 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 23 Aralık 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

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PİYASALAR

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 23 Aralık 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 23 Aralık 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Geride bıraktığımız hafta yükseliş trendine giren ve ABD ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerde yaşanan sürecin etkisiyle haftayı 5,92 seviyelerinde kapatan dolar kuru, yeni haftaya da yükselişle başladı.

Dolar/TL bu sabah, 5,94 seviyelerinde işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,59 TL’de yer alıyor.

Uzmanlar yurt içinde bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, yurt dışında Noel arifesi nedeniyle piyasaların erken kapanacağını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in direnç, 5,87'nin destek konumuna geldiğini kaydetti.

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