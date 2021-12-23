Dolar kuru bugün ne kadar? (23 Aralık 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Haberler - ntv.com.tr 23.12.2021 - 11:09

Dolar kuru bugün ne kadar? (23 Aralık 2021 dolar - euro fiyatları)

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Kur korumalı TL mevduat hesabı başta olmak üzere TL'ye teşvik önlemleri kurda etkili olmaya devam ediyor.

kurlarında düşüş dördüncü güne taşındı. İlk üç günde yüzde 35 çekilen dolar/TL bugün 12 seviyesinin altında işlem görürken, euro/TL ise 12,98'e kadar çekildi.

endeksi, şu sıralarda yatay seyirle 96,1 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1330'dan alıcı buluyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve Finansal İstikrar Komitesi toplantısı yurt içinde izlenecek gündem maddeleri olacak. Yurt dışında ABD'den gelecek veriler öne çıkıyor.

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,73 artışla 1.835,33 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,18 puan ve yüzde 1,73 değer kazanarak 1.835,33 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,79 ve holding endeksi yüzde 1,62 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,60 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 0,73 ile turizm oldu.

"YUKARI ADIM KURALI" BUGÜN DE GEÇERLİ

Borsa İstanbul AŞ, BIST-50 endeksinde yer alan paylarda, dün uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam edeceğini duyurdu.

Buna göre, açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek.

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