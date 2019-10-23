Dolar kuru bugün ne kadar? (23 Ekim 2019 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, Türkiye ve Rusya'nın Suriye konusunda mutabakata varması sonrası 5,80 civarında seyrediyor.

TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA TARİHİ ANLAŞMA (HABERE GİT)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 6,5 saat süren zirve sonrası ortak açıklama yaptı.

Taraflar, 10 maddelik bir anlaşma metninde mutabık kaldı. Buna göre; yarın saat 12.00'den başlamak üzere 150 saat içinde PKK/YPG'li teröristler sınırdan 30 kilometre dışarı çıkarılacak. Bu süre sonunda (statükosunun devam etmesine karar verilen) Barış Pınarı Harekatı bölgesinin doğu ve batısındaki 10 kilometrelik alanda Türk ve Rus askerleri ortak devriye yapacak.



Euro/TL ise 6,46 seviyelerinde yer alıyor.

Suriye'de yaşanan gelişmelerin yakından takip edileceğini belirten uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL için 5,78 seviyesinin önemli destek, 5,90'ın ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.

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