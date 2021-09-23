Dolar kuru bugün ne kadar? (23 Eylül 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 23 Eylül 2021 Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ntv.com.tr 23.09.2021 - 09:23

Dolar kuru bugün ne kadar? (23 Eylül 2021 dolar - euro fiyatları)

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Piyasalar, bugün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında açıklanacak faiz kararına odaklandı.   

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Fed'İn faiz kararı öncesinde 8,63'ler seviyesindeki dolar/TL, Fed'in varlık alımlarını bir sonraki toplantıda başlatabileceği haberleriyle güçlenen ABD Doları'nın etkisiyle 8,66 düzeyine çıkmıştı. Dolar/TL, bugün 8,66-8,67 düzeyinden; euro/TL ise 10,16'larda işlem görüyor.

Saat 14.00'te açıklanacak olan TCMB faz kararına ilişkin piyasa anketlerinde katılımcıların neredeyse tamamına yakını faizlerde bir değişiklik yapılmayacağını düşünürken birkaç analistten 100 baz puan indirim beklentisi ön plana çıkıyor. TCMB, bu yılın Mart ayında faizi 200 baz puan artırarak yüzde 19,00'a çıkardıktan sonra son 5 toplantısında faize dokunmadı.

Yurt dışında gün boyu Fransa, Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD için gelecek öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

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