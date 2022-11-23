Dolar kuru bugün ne kadar? (23 Kasım 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, 18,60 civarındaki seyredine devam ediyor.



Bankalararası piyasada dolar 18,62'nin üzerinde işlem görüyor. Euro/TL 19,23 seviyesinde hareket ediyor.



Uluslararası piyasalarda dolar, bu akşam yayımlanacak olan ve ABD'de enflasyon ile faizlerin görünümüne dair ipucu sunması beklenen Fed tutanakları öncesinde yatırımcıların risk iştahının azalmasıyla yatay seyretti. Doların başlıca para birimleri karşısındaki performansını ortaya koyan dolar endeksi 107 seviyesinde.



Yatırımcıların odağında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklanacak olan toplantı tutanakları bulunuyor.

Yatırımcılar, bu ayki toplantının tutanaklarında yetkililerin ekonomik koşulları nasıl değerlendirdiğine dair ipucu arayacak.

ABD'nin faiz oranlarına duyarlı olan 2 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi ise ABD kapanışında yüzde 4,517 seviyesini görmesinin ardından yüzde 4,5227'ye yükseldi.

Öte yandan Merkez Bankası'nın rezervlerinde son haftalarda yaşanan artışın önümüzdeki dönemde Suudi Arabistan'dan gelecek 5 milyar dolar ile devam etmesi bekleniyor.

