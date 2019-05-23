İlişkili Haberler Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 23 Mayıs 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Hafta başında 6 lira seviyelerine doğru gevşeyen dolar/TL'de aşağı yönlü hareket sınırlı kaldı. Kur, yeniden 6,11 seviyesinin üzerine geldi. Şu daki

ABD ile yaşanan S-400 gerginliği nedeniyle dün 6,10 seviyesinin üzerine çıkan dolar/TL, bugüne de 6,12 seviyesinden başladı. Dolar/TL sabah en düşük 6,0899, en yüksek 6,1510 seviyesini gördü.

Euro/TL de 6,83 civarında seyrediyor.

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Uzmanlar, bugün yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanacak "İVME Finansman Paketi"nin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının toplantı tutanakları ile yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.



Ticaret savaşı, jeopolitik riskler ve Brexit'e ilişkin haber akışının da yatırımcılar tarafından yakından izleneceğini belirten uzmanlar, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler ve uluslararası piyasada Eylül 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıkan Türkiye'nin Risk Primi'nin (CDS) de döviz kurlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.



Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,15 seviyesinin önemli direnç, 6,04'ün destek konumuna gelebileceğini ifade etti.



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