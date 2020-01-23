Dolar kuru bugün ne kadar? (23 Ocak 2020 dolar - euro fiyatları)

Yeni haftada yükseliş grafiğini sürdüren dolar kuru bu sabaha da yüzde 0.03 primle başladı. Dolar/TL, bu sabah 5,92 TL'den işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,57 TL'de yer alıyor.

Analistler, küresel piyasaların, ABD Başkanı Donald Trump’ın Senato’daki yargılanma sürecine odaklandığını belirtirken, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi. Euro bölgesinde ise piyasalar faiz kararını takip ediyor.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in direnç olarak öne çıktığını söyleyen analistler, 5,90'ın destek konumunda izleneceğini dile getirdi.



UZMAN GÖRÜŞÜ: BIST 100 ENDEKSİ DOLAR BAZINDA HALA UCUZ (GERİ SAYIM - 22 OCAK 2020)