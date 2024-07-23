Dolar kuru bugün ne kadar? (23 Temmuz 2024 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 23 Temmuz 2024 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında, dolar ve euro satış fiyatlarında son durum.

Dolar kuru bugün ne kadar? (23 Temmuz 2024 dolar - euro fiyatları)
Gözler faiz kararında: Merkez Bankası'ndan yeni adım gelecek mi?

Gözler faiz kararında: Merkez Bankası'ndan yeni adım gelecek mi?

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Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.

Faiz kararının ardından /TL, yatay seyrini sürdürdü.

Yeni haftada 33 seviyesinin altına inen Dolar/TL, faiz kararı sonrası 32,94 civarında işlem gördü.

Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, OVP'de belirlenen eylemlerin kararlılıkla uygulandığı belirtildi. Türk Lirası'na artan ilginin finansal istikrarı sağlamlaştırdığı ifade edildi.

Tüketici güven endeksi, temmuz ayında yüzde 3,1 düşüşle 75,9'a geriledi. Böylece endeks, 2024 yılının en düşük seviyesine geriledi.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, vatandaşın kemer sıkmaya başladığını belirtti. Ekonomide soğumanın başladığını ifade eden Aran, rahatlama için ise 2027 yılını işaret etti.

Küresel piyasalarda ise ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi ve bilançolar takip ediliyor. Yatırımcılar bugün Tesla ve Alphabet'in New York borsa kapanışı sonrasında açıklayacakları bilançoları bekliyorlar.

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