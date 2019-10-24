Dolar kuru bugün ne kadar? (24 Ekim 2019 dolar - euro fiyatları)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı.

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan düşürerek yüzde 16,50'den yüzde 14,00'e çekti.

Dolar/TL, bugün bankalararası piyasada kararın ardından 5,76 seviyesinde yer alıyor.

Euro/TL 6,41'den işlem görüyor.

BIST 100 endeksi, güne 662,07 puan ve yüzde 0,66 artarak 100.447,23 puandan başladı. Gün içinde en düşük 100.052,48 puanı, en yüksek 101.238,80 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,56 değer kazanımıyla 100.345,64 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 0,61, teknoloji endeksi yüzde 0,08, sanayi endeksi yüzde 0,48, hizmetler endeksi yüzde 0,76 değer kazandı.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 658,12 puan ve yüzde 0,53 artarak 124.189,83 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 206'sı prim yaptı, 162'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, ASELSAN ve İhlas Gayrimenkul bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Merkez Bankası, merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Faiz indirimi 250 baz puan ile genel piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.



TCMB, Murat Uysal başkanlığında 3 toplantıda toplamda 10 puan faiz indirmiş oldu.

PPK’nın bir sonraki toplantısı 12 Aralık tarihinde yapılacak.



- Merkez Bankası faizlerde indirim sürecini temmuz ayında başlattı. 25 Temmuz’da toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini 425 baz puan indirdi.



- Ağustos ayında yapılan toplantıda ise indirim 325 baz puan oldu. Böylece toplamda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında 750 baz puan indirim yapılarak oran yüzde 16.50’ye getirildi.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 5,72 ve 5,65 seviyelerinin destek konumunda olduğunu, 5,80'in ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.

MERKEZ'İN FAİZ İNDİRİMİ NE ANLAMA GELİYOR? (VİDEO)



AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZLERİ SABİT TUTTU



Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin bugünkü toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit bırakıldığı belirtildi.



Açıklamada, faiz oranlarının en azından enflasyon hedefi yüzde 2'ye güçlü şekilde yaklaşana kadar mevcut seviyesinde veya daha düşük kalmasının beklendiği kaydedildi.



ECB'nin varlık alım programlarına 1 Kasım itibarıyla aylık 20 milyar euro seviyesinde tekrar başlanacağının hatırlatıldığı açıklamada, net varlık alımlarının, politika faizlerinin destekleyici etkisini güçlendirmek için gerekli olduğu sürece devam etmesinin beklendiği duyuruldu.



Açıklamada, varlık alımlarının, faiz oranları yükselmeye başladıktan kısa süre sonra sonlandırılacağına işaret edilerek, vadesi gelen varlıkların ana para ödemeleri yeniden yatırıma yönlendirilmesinin devam edeceğine vurgu yapıldı.

Öte yandan, Mario Draghi de, Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı görevinin son basın toplantısını gerçekleştirmiş oldu. Toplantıya gözlemci olarak katılan Christine Lagarde, başkanlık görevini 1 Kasım'da devralacak.