Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 5.70'in üzerinde tamamlayan dolar/TL, haftanın ilk işlem gününde de 5,74'ün üzerinde başladı. Kur bu sabah saatlerinde 5,71 TL seviyelerinde yer alıyor.
Çarşamba günkü toplantıda faizi çeyrek puan indiren ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha fazla faiz indirimi için net sinyal vermemesi sonrası dolar yönünü yukarı çevirmişti.
Euro/TL ise 6,29 TL seviyesinde seyrediyor.
ABD'DEN TÜRKİYE YENİ TEKLİF (HABERE GİT)
ABD'nin, Türkiye ile ticaret hacmini 100 milyar dolara ulaştıracak adımlar atması bekleniyor. Sözlü olarak iletilen gelişme, Ankara'ya yazılı olarak da sunulacak. Başlıklar arasında, F-35'lerin satışı, çelik ve alüminyum vergileri, serbest ticaret anlaşması ile Patriot'lar var...
TL ZORUNLU KARŞILIKLARA ÖDENE FAİZİ DÜŞTÜ (HABERE GİT)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 13'ten yüzde 8'e indirecek.
Merkez Bankası, TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz/nema oranını yüzde 13'ten yüzde 8'e düşürecek.
Yeni faiz oranı 4 Ekim'den itibaren geçerli olacak.
Teknik açıdan dolar/TL'de 5,7660'ın direnç konumunda bulunduğunu kaydeden uzmanlar, 5,70'in altında kapanış olması durumunda 5,6580 seviyesinin destek olarak izleneceğini kaydetti.
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