Dolar kuru bugün ne kadar? (24 Mart 2019 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, cuma günü haftanın son işlem gününe yatay başlamasının ardından gün içinde 5,75'i görmüş, saat 00.00 itibariyle Türkiye piyasaları kapandıktan sonra yabancı piyasalarda 5,76'dan seyretmişti. Euro/TL ise 6,52'den işlem görmüştü. İşte dolar ve euroda son rakamlar...

BDDK VE SPK'DAN JP MORGAN SORUŞTURMASI



24 Mart 2019 pazar günü dolar/TL 5,76 civarında, euro/TL de, 6,52 civarında seyrediyor.

MERKEZ'İN HAMLESİ FRENLEYEMEDİ



Merkez Bankası'nın cuma günü bir hafta vadeli repo ihalesini ara verdiğini açıklaması sonrası kur ilk etapta 5,58'li seviyelerden 5,55'e gerilemişti.

BORSA İSTANBUL'DAKİ KAYIP YÜZDE 3,45



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,45 değer kaybıyla haftayı 99.835,31 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3.572,48 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 6,64, holding endeksi yüzde 2,14 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran kazandıran yüzde 0,45 ile ticaret, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

BAKAN ALBAYRAK: SEÇİM SONRASI ÖNÜMÜZ ÇOK AÇIK



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak cuma günü, A Para ve A Haber ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve piyasalara net mesajlar verdi.



Türkiye'de uluslararası piyasalara güven verecek ortamın sağlıklı şekilde oluştuğuna dikkati çeken Albayrak, "31 Mart yerel seçim sonucu ne olursa olsun, seçim sonrası önümüz çok açık. Atılacak adımlar hazır, önümüzdeki hafta bir kısmını paylaşacağız. Nisan ayıyla birlikte yol haritasını açıklayacağız" dedi.



Uzmanlar, haftaya yurt içinde imalat sanayi kapasite kullanım oranı, iş gücü istatistikleri, sektörel güven endeksleri ve ekonomik güven endeksinin yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 seviyelerinin destek, 102.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

DOLAR/TL'DE BU YIL BEKLENTİ NE YÖNDE? (MART 2019)