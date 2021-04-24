Dolar kuru bugün ne kadar? (24 Nisan 2021 dolar - euro fiyatları)

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Türkiye'de piyasalar hafta sonu olması nedeniyle bugün kapalı.

Türk Lirası, hafta boyunca yaşadığı baskıyı yurtiçi piyasaların kapalı olduğu işlem gününde de hissetti.



Küresel piyasalarda dolar/TL 8,38 seviyesinde hareket ediyor. Benzer görüntü sergileyen euro/TL ise 10,15'te yer alıyor.



Mali ve para politikası belirsizliği, ABD ilişkilerine yönelik edişeler TL'nin zayıf kalmasındaki etkenler olarak gösteriliyor.



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