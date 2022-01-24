Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Döviz kurları yeni haftaya da sakin başlıyor. Dolar/TL, 2022 yılı başından bu yana olduğu gibi 13,50'lerde işlem görüyor.Euro/TL ise 15,25 civarında seyrediyor.Bugün yurt içinde Hazine ihaleleri, yurt dışında ise Satın Alma Yöneticileri Endeksi(PMI) öncü verileri takip edilecek.İSTANBUL'DA EKONOMİ TOPLANTISI Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, akademisyen ve ekonomistlerle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde buluştu. Yaklaşık 4.5 saat süren toplantıda Bakan Nebati katılımcılara, yeni ekonomi modeli hakkında bir sunum yaptı.Nebati ayrıca, Türk Lirası tasarrufları güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı. Katma Değer Vergisi'nde tüm kesimleri memnun edecek bir sadeleştirme yapılacağını dile getirdi. Toplantıya katılan ekonomistlere göre, önümüzdeki dönemde TL'ye destek için yeni enstrümanlar geliştirileceğini aktarıldı.GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDAÖte yandan bu hafta içeride enflasyon raporu beklenirken, dışarıda en önemli başlık Fed'in faiz kararı olacak. Uzmanlar, Fed'in yılın ilk faiz kararında bilançosundaki varlıkları azaltmayı açıklamasını bekliyor.