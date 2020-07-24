Dolar kuru bugün ne kadar? (24 Temmuz 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar, ABD ile Çin arasında artan gerilimin yatırımcıları temkinli davranmaya sevk etmesine paralel olarak başlıca para birimleri karşısında dip seviyelerden toparlanmaya çalışırken TL tarafındaki yatay hareket sürüyor.

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Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz kararının ardından dolar/TL, dünden bu yana 6,84-6,85 seviyelerindeki seyrini sürdürüyor. Kur, yeni güne 6,85065'ten başladı.

Euro/TL ise 7,91 seviyelerinde yer alıyor.

Yeni tip corona virüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ABD'nin işsizlik başvurularının öne çıktığını kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,84-6,86 dar bandının izleneceğini bildirdi.

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