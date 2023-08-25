Dolar kuru bugün ne kadar? (25 Ağustos 2023 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın sürpriz faiz artışı sonrasında gerilemesinin ardından 26 civarında dengelendi.



Merkez Bankası dünkü toplantıda 2,5 puanlık artış beklentilerine rağmen politika faizini 7,5 puan artırarak yüzde 25'e çıkardı.



Piyasa beklentilerinin çok üstünde gelen faiz artışının ardından dolarda kademeli olarak hızlı düşüş görüldü. Karar öncesi 27,23 seviyesinde olan dolar/TL 25,30'a kadar geriledi. Kur bugün 26 lira civarında hareket ediyor.



Euro/TL de 27'nın altına inmesi sonrasında bugün 28,05 seviyesinde işlem görüyor.



GÖZLER POWELL'IN MESAJLARINDA



ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda bugün yapacağı konuşmada vereceği mesajlar yatırımcıların odağında bulunuyor.

Yatırımcılar faiz artırımlarının devam edip etmeyeceği ve Mart 2022'den bu yana enflasyonu düşürmek üzere faizleri artıran Fed'in faizleri ne kadar süre yüksek seviyelerde tutmayı planladığı konularında ipucu bekliyor.



Analistler, Powell'ın vereceği mesajların dolar talebi üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.