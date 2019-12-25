Dolar kuru bugün ne kadar? (25 Aralık 2019 dolar - euro fiyatlarında son durum)

Dolar - euro kaç TL? 25 Aralık 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.

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Dolar/TL, Noel tatili nedeniyle küresel piyasaların tamamına yakınının tatil olduğu yeni güne 5,94-5,95 seviyesinden başladı. Kur bugün 5,93 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,59'da seyrediyor.

Uzmanlar, bugün yurt içinde sektörel güven endeksi ve finansal hizmetler güven endeksi verilerinin takip edileceğini, yurt dışı piyasaların kapalı olması nedeniyle iç dinamiklerin öne çıkacağını belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,97'in direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,90'ın kısa destek olarak izleneceğini kaydetti.

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