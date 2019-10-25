Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerinde faiz indirimi kararıyla birlikte ardından yükselişe geçen dolar/TL bu sabah güne 5,78 seviyesinin üzerinde başladı.
Dolar/TL 5,77 seviyesinden işlem görüyor.
Euro/TL ise 6,42'de yer alıyor.
MERKEZ'DEN 2,5 PUAN FAİZ İNDİRİMİ
Merkez Bankası dün, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan düşürerek yüzde 16,50'den yüzde 14,00'e çekti.
TCMB, Murat Uysal başkanlığında 3 toplantıda toplamda 10 puan faiz indirmiş oldu.
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde 5,72 - 5,73 bandından hareket eden dolar/TL, PPK'dan 250 baz puanlık faiz artışı gelmesiyle birlkte 5,77 seviyelerinin üzerini görmüştü.
VİDEO: MERKEZ'İN FAİZ İNDİRİMİ NE ANLAMA GELİYOR?