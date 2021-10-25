Dolar kuru bugün ne kadar? (25 Ekim 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Haberler - ntv.com.tr 25.10.2021 - 09:15

Dolar kuru bugün ne kadar? (25 Ekim 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL haftanın ilk günü sabah saatlerinde 9,75'in altında, euro/TL ise 11,35 civarında işlem görüyor.

Haftanın ilk günü Kabine toplantısının yanı sıra kapasite kullanım oranı yurt içinde takip edilecek önemli gündem maddeleri olacak. Yurt dışında Almanya'dan gelecen Ifo verileri izlenecek.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta piyasa beklentilerinin üzerinde bir indirimle politika faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya çekmişti.

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