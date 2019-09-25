Dolar, 25 Eylül 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,6956 lira alış fiyatı, 5,6999 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,2681 lira alış fiyatı, 6,2731 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Ayrıntılar geliyor....
ntv.com.trEkonomi
Dolar, 25 Eylül 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,6956 lira alış fiyatı, 5,6999 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,2681 lira alış fiyatı, 6,2731 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Ayrıntılar geliyor....