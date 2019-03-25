Dolar kuru bugün ne kadar? (25 Mart 2019 dolar - euro fiyatlarında son durum)

Geçtiğimiz hafta cuma günü piyasaların kapalı olduğu saatlerde 5,84'ü aşan dolar/TL yeni haftaya düşüşle başladı.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI ÇETİNKAYA'DAN AÇIKLAMA



Bankalararası piyasada dolar/TL 5,68 civarında seyrediyor.



Euro/TL 6,41 seviyesinde işlem görüyor.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu sabah piyasa gelişmelerine ilişkin açıklamada bulundu. Merkez Bankası açıklamasında finansal piyasalarda gözlenen oynaklıklar ve sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edildiği, para politikası ve likidite yönetimine ilişkin tüm araçların, fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla kullanılmaya devam edileceği vurgulandı.



Dolar/TL, TCMB'nin açıklamasının ardından sabah saatlerinde yüzde 3,5 düşüşle 5,5711 seviyesine geriledi.



Uzmanlar, bugün yurt içinde reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceği belirtti.



Brexit gelişmeleri ve ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının yatırımcıların kararları üzerinde etkili olacağını kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin destek, 5,75 ve 5,87 seviyelerinin direnç olarak izleneceğini bildirdi.



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